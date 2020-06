Home Attualità “E-state in Italia”, UNSIC promuove il good Italy nel bel Paese 20 giugno, 2020 teleaesse.it Attualità

Estate sottotono a causa del Covid-19 che ha dato una vera batosta al settore turistico e necessità di rilanciare l’Italia con le sue bellezze storiche, paesaggistiche e naturalistiche. Cercare di non far andare in mete turistiche fuori dalla Nazione i vacanzieri per fa tornare a girare l’economia nella Penisola.

Ci ha pensato l’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) che con alcune aziende partner lancerà dal 21 giugno prossimo l’iniziativa “E-state in Italia” ovvero la promozione del “Good Italy”, affinché in questo periodo di ferie gli italiani scelgano le bellezze del Bel Paese senza dover andare fuori confine. Una iniziativa del tutto gratuita destinata a oltre 900 mila utenti dei propri tremila uffici territoriali sparsi in tutte le regioni italiane, tra cui 2100 Caf, 600 Patronati (di cui 15 all’estero), 103 Caa, ed altri ancorale.

Per il lancio della promozione l’Unsic ha creato un apposito portale (https://unsic.it/news/e-state-in-italia/) indicando oltre 650 località italiane, ciascuna con un proprio link di collegamento. A rappresentare iol “bello” d’Italia sono, 20 località per ogni regione, più tutti i capoluoghi di provincia e le 55 che godono l’egida dell’Unesco. Per quanto riguarda il l’Alto Molise la scelta è ricaduta su Agnone con focus sul museo della campana e le Chiese; Capracotta, Pescopennataro con il parco Abete Bianco e Pietrabbondante con il teatro italico.

V.L.