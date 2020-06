Home Attualità Pietrabbondante aspetta ancora l’apertura del teatro sannitico. Sindaco Di Pasquo: “Un vero guaio” 17 giugno, 2020 teleaesse.it Attualità

L’Alto Molise come si sa vive soprattutto di turismo. Un turismo imperniato sulle bellezze storiche e su scrigni d’arte e tesori come le chiese. Ma non solo. Pietrabbondante, in particolare, ha il suo faro di richiamo nel teatro sannitico e negli scavi dell’area archeologica che purtroppo ancora restano interdetti a causa del covid-19. Una vera batosta per il centro alto molisano sotto il profilo economico e di richiamo turistico.

Un luogo quello dell’insediamento che proprio per la chiusura dovuta al virus vede le erbacce crescere a dismisura e dove non poter fare nessun intervento di manutenzione. “Un vero guaio –ci dice il sindaco Antonio Di Pasquo del centro alto molisano- che spero si risolva al più presto. Spero davvero che lo scavo di Pietrabbondante, a breve, possa tornare visitabile anche perché già abbiamo oltrepassato la metà di giugno, mese questo dove si registravano molti accessi”.

E con il superamento della chiusura certamente uno dei luoghi di maggior richiamo storico del Molise altissimo tornerà a vivere. Ma si spera che il tutto sia davvero una questione di giorni altrimenti è tutto inutile e questo scorcio estivo del 2020 sarà ancora più un flop di quanto siano stati gli ultimi mesi di lockdown.

VILA