Donazioni al Caracciolo dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori di Isernia

12 giugno, 2020 Attualità

L’ospedale San Francesco Caracciolo continua ad essere oggetto di donazioni che dimostrano quanto sia importante la struttura sanitaria alto molisana per il territorio dell’hinterland di Agnone e per il vicino Abruzzo. Se i cittadini alto molisani sono un po’ di “manica tirata” per le scarse donazioni economiche, arrivano da associazioni e gruppi materiali e soldi per l’ospedale. Quasi a ritmo settimanale giungono strumentazioni utilissime per chi soffre.

La settimana scorsa da Roma del gruppo “Tassisti Molisani” e soprattutto dalla comunità di Schiavi d’Abruzzo rappresentata dal sindaco Luciano Piluso, oggi è la sezione di Isernia dell’Associazione Lega Italiana Lotta ai Tumori” ad offrire del materiale utile ai pazienti dell’ospedale alto molisano.

A darne notizia è il Dirigente Medico del reparto “Medicina” del Presidio Ospedaliero di Agnone, dott. Luciano D’Agostino. “L’Associazione Lega Italiana Lotta Tumori -Sezione di Isernia- attraverso la Presidente, dott.ssa Maria Ottaviano, ha fatto donazione ai cittadini di Agnone e dell’Alto Molise di materiale sanitario.

Abbiamo chiesto al Nucleo Associazione Nazionale Carabinieri di Agnone, di mettere a disposizione i propri mezzi per il recupero del suddetto materiale sanitario dalla sede della L.I.L.T. Sez. di Isernia sita presso la sede della Provincia di Isernia in via Berta, al “San Francesco Caracciolo” di Agnone”.

Carrozzine pieghevoli e non; deambulatori con ruote ed ascellari; kit antidecubiti e tanto altro verrà portato al “Caracciolo” e emsso a disposizione per gli ammalati. Davvero un bel gesto quello della Lega alla Lotta Italiana ai Tumori di Isernia che senz’altro riceverà i dovuti ringraziamneti dall’Asrem alto molisana.

V.Labanca