Home Attualità Donazioni al Caracciolo: Il Cittadino C’è chiede investimenti da parte della politica 8 giugno, 2020 teleaesse.it Attualità, Video

Doni al Caracciolo in questo periodo di coronavirus anche dalla vicina Schiavi d’Abruzzo che vede l’ospedale agnonese come garanzia alla salute. Sabato scorso il sindaco Peluso è stato accolto dal responsabile del Pronto Soccorso dott. Potena, dal Direttore Sanitario facente funzione, Dott. Massimo Catauro ed anche dalla responsabile del movimento ‘Il Cittadino C’è’, Enrica Sciullo, oramai da anni impegnato a difesa dell’ospedale.

Non solo coro di ringraziamenti ma anche l’accento sulla necessità di avere medici, attrezzature e la richiesta di investimenti da parte della politica locale, come ha evidenziato la Sciullo, per una politica molto disattenta verso l’ospedale di confine che è il San Francesco Caracciolo. Indubbiamente le mascherine e quant’altro donato è tutto molto utile all’ospedale dove però ci sarebbe necessità di avere i guanti per gli operatori sanitari in particolare a quelli del Distretto Sanitario di Base.

Guanti che sono difficili da reperire sul mercato perché non prodotti in Italia ma che sono indispensabili a chi quotidianamente ha a che fare con medicazioni da effettuare e mani da proteggere.

Guarda l’intervista

Vila