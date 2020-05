Home Attualità La campana di Agnone a Guardialfiera su Rai Uno 30 maggio, 2020 teleaesse.it Attualità

Mentre Alberto Angela alle ore 11.25 su Rai Uno col suo “Passaggio a Nord-Ovest” parla di come nasce una campana la famiglia dei fonditori Marinelli di Agnone celebrano la benedizione della “Campana di San Giuseppe” di Guardialfiera. Una campana nata fra le polemiche vista la donazione economica di Vittorio Feltri (Direttore di Libero e negli ultimi tempi nel mirino delle discussioni per le sue aspre critiche al meridione) per la realizzazione del bronzo sacro destinato alla terra dei suoi parenti e dove ha trascorso parte dell’infanzia. Feltri, proprio per la realizzazione della nuova campana che ha sostituito il 24 maggio quella rovinata sulla Cattedrale “Santa Maria Assunta” è stato fra i più attivi.

“La Campana -come dichiara Giovannino Di Risio, presidente del Centro Studi- si è potuta concretizzare grazie ad una raccolta fondi iniziata dalla Parrocchia e dal Comitato ma, viste le cifre un tantino improbe, è stato necessario estendere la richiesta di donazione a tutti i guardiesi nel Mondo, ad enti ed istituzioni, a privati e tutti coloro che hanno nel tempo dimostrato vicinanza a Guardialfiera, come S.E. Mons. Leo Boccardi , arcivescovo e attuale Nunzio Apostolico in Tehran e la donazione di Vittorio Feltri”.

La Campana giunta a Guardialfiera venerdì 22 maggio, è stata fusa presso la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, lo scorso febbraio benedetta nel coro della fusione dal Parroco Don Antonio Antenucci, alla presenza della commissione promotrice. Il 24 maggio, nella Cattedrale “Santa Maria Assunta “ ha ricevuto il suo battesimo per mano del vescovo Mons. Gianfranco De Luca. La Campana, del peso di 300 chili e dal diametro di 75 cm , completa il prezioso concerto presente in cima all’antica torre.

“Sostituisce la campana più antica del Mondo, di due quintali fusa nel Borgo di Agnone nel 1558. Si aggiunge al campanone di 13 quintali colato nel 1928 in memoria di quei giovani costruttori del Campanile, caduti con altri concittadini, nella 1^ Guerra Mondiale”.

La Campana di San Giuseppe, in tonalità SI, reca sulla facciata principale, l’effige di San Giuseppe tratta dalla venerata statua locale del Di Zinno. Sul lato opposto è riprodotto il bellissimo ostensorio conservato in Cattedrale che ricorda “largita” da Papa Gregorio XIII alla Confraternita del Sacramento nel cui ricordo venne fusa, la campana del 1598. Lateralmente sono presenti gli stemmi di Papa Francesco, del Vescovo, del Parroco e del Comune di Guardialfiera. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il Vescovo, SE Mons. De Luca, il Parroco Don Antonio Antenucci, parte dell’amministrazione Comunale con il Sindaco Vincenzo Tozzi, i membri del Comitato promotore, il Presidente in carica del Centro Studi Molise N. Perrazzelli Giovanni Di Risio, il Presidente Onorario Vincenzo Di Sabato, le Autorità Militari e di pochi fedeli, a causa delle imposizioni previste dal DPCM per il distanziamento sociale. Per la Pontificia Fonderia agnonese presenti i titolari Armando Marinelli con la moglie Paola Patriarca.

V.Labanca