Estate 2020, a Pescostanzo si lavora per il cartellone degli eventi

Non mancherà il divertimento e gli appuntamenti del tabellone estivo a Pescocostanzo. Mentre già ci si sta preparando per far godere ai turisti di ogni comfort nella meravigliosa località degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo. La perla abruzzese del circuito nazionale dei “borghi più belli d’Italia”, anche in questa circostanza straordinaria del coronavirus si è dimostrata all’altezza della situazione.

“I cittadini – riferisce il Sindaco Roberto Sciullo – hanno osservato un comportamento esemplare, così come tutti gli operatori commerciali. E questo – ha precisato – è una garanzia per i nostri turisti che devono sapere di trovare un paese in cui ha prevalso il buon senso e l’autodisciplina”.

Tutto il resto nel videoservizio.