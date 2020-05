Home Attualità Pescolanciano, si trasferisce sul web il centro di aggregazione sociale ‘Totila’ 26 maggio, 2020 teleaesse.it Attualità

Per venire incontro alle esigenze dei giovani del piccolo centro dell’Alto Molise, gli operatori del centro di aggregazione giovanile hanno reso il servizio fruibile attraverso il web. Dal momento in cui non è possibile, per via delle limitazioni dovute al covid-19 vedere i ragazzi impegnati in attività collettive all’interno della struttura messa a disposizione dalla Tavola Valdese e gestita dai volontari dell’associazione Pianeta Giovani si è pensato di “mantenere o addirittura fortificare i legami con i bambini frequentanti il centro, come ci riferisce la tutor Antonella Scavelli, attraverso una rete sociale virtuale“.

La tecnologia risulta essere quindi un’utile alleata per mantenere in piedi le relazioni e aiutare i ragazzi ad affrontare un periodo così difficile. Infatti i genitori dei ragazzi si sono mostrati entusiasti per questa iniziativa che ha visto coinvolti i propri figli in attività on-line, tenute attraverso video conferenze. Il servizio vede impegnati oltre alla tutor un’educatrice, Rachele Riccio, due psicologi, Sabrina Antonilli e Giuseppe Massaro, mentre la parte grafica viene affidata alla web manager, Pamela Ianiro.

Grazie a questa opportunità i più giovani hanno adesso a disposizione uno strumento per uscire dall’isolamento e migliorare le condizioni sociali di ristrettezza che tutti stiamo vivendo nonché un modo per entrare in contatto con i propri coetanei e con gli operatori del servizio.

L’iniziativa, che ha debuttato a metà maggio, ha suscitato sensazioni positive tra tutti i soggetti coinvolti e proseguirà fino a quando non ci sarà di nuovo il modo per ritrovarsi fisicamente tutti insieme nel centro di aggregazione giovanile “Totila” di Pescolanciano.

Piergiorgio Rocci