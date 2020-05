Home Molise Le Frecce Tricolori il 28 maggio saranno su Campobasso alle ore 15.44 26 maggio, 2020 teleaesse.it Molise

E’ iniziato l’altro ieri il tour delle Frecce Tricolori che passeranno con il loro fumoso tricolore sui capoluoghi regionali ed alcune cittadine della Penisola in segno di unità, ripresa e solidarietà per un Giro d’Italia che si concluderà il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della 74° Festa della Repubblica, portando il tricolore sui cieli della Capitale ed effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione della corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo Trento, Codogno, Milano, Torino, Aosta ed oggi Genova, Firenze, Perugia, L’Aquila e domani 27 maggio su Cagliari e Palermo, il 28 maggio sarà la volta di Campobasso con altri capoluoghi.

Su Campobasso la squadriglia delle Fecce Tricolori passerà alle ore 15.44 così come è stato comunicato dalla stessa PAN. In sintesi gli aerei, dopo aver attraversato nella mattinata i cieli di Catanzaro e Bari passeranno su Potenza alle ore 15.14 e dopo 17 minuti saranno su Napoli (ore 15.31). Neanche un quarto d’ora di volo e le Frecce saranno su Campobasso dove concluderanno la giornata di volo che riprenderà il giorno seguente su Loreto alle ore 10.33 la cui Madonna è la protettrice dei piloti della PAN. La curiosità è nel vedere da quale altra parte del Molise si potranno vedere gli aerei della squadriglia ed il loro famoso tricolore.

V.L.