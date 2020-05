Home Turismo Vacanze in sicurezza e tra la natura nel borgo di Castelpizzuto 25 maggio, 2020 teleaesse.it Turismo, Video

E’ tra i comuni dell’area pentra che entrerà a far parte del Parco Nazionale del Matese. Ed è il più piccolo della provincia d’Isernia. Il borgo è conosciuto in Molise per l’imbottigliamento dell’acqua e la bontà del lattiero-caseario, grazie all’impegno degli allevatori del posto, che continuano a praticare l’alpeggio in altitudine. Castelpizzuto possiede un patrimonio naturalistico eccezionale ed ospita un’interessante scuola permanente di educazione alla sostenibilità, aperta al pubblico.

Qui il lockdown non è stato quasi percepito dagli abitanti, circa 170, perché il distanziamento sociale è praticamente un fattore naturale. Ed è proprio per questo motivo, oltre alla bellezza della zona, che nella prossima estate i turisti hanno annoverato il borgo matesino fra le località preferite per trascorrervi le vacanze, come ci ha spiegato il sindaco, Carla Caranci.

Guarda il videoservizio