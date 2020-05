Home Molise Decolla la fase 3, presi d’assalto parrucchieri da donna e uomo 18 maggio, 2020 teleaesse.it Molise

Pronti via. Iniziata da oggi la ‘Fase 3‘ anche ad Agnone si è visto un crescendo di movimento più che pedonale automobilistico. Hanno riaperto bar, pasticcerie e barbieri oltre ai saloni di bellezza. Presi d’assalto soprattutto i barbieri che da oggi ricevono solo previo appuntamento. Mentre le donne probabilmente hanno saputo aggiustarsi i capelli da sole in questi due mesi di lockdown i maschietti hanno aspettato la riapertura delle fidate barberie per un taglio di ‘dovere’.

Massima prudenza nei Saloni con una fila rigorosamente fuori dai locali grazie anche al tempo primaverile e all’assenza di pioggia. Mascherine e guanti quasi per tutti ed in tutti i negozi. Alcuni pub nel centro di Agnone hanno preferito non aprire perché o non pronti al rispetto dell’ultimo DPCM e conseguente disposizione del Presidente della Regione Molise, Donato Toma, giunto agli interessati solo nelle ore del dopocena o perché il consistente calo di affluenza dovrà trovare nuovi input affinchè i vecchi clienti tornino ad affollare i locali ancora chiusi, mentre i bar hanno allestito i tavolini e sedie all’esterno preferendo il servizio all’aperto.

Insomma una fase di rodaggio anche per vedere se il virus tornerà a colpire oppure se la pandemia è davvero in fase decrescente. Numeri questi che sapremo fra un paio di settimane. Anche se in molti paesi alto molisani come Capracotta, Castelverrino ed altri, il rispettare le regole è stato ed è un imperativo indiscutibile e magari non avevano neanche bisogno di un lockdown così rigido e lungo.

(foto repertorio)

Vila