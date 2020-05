Home Attualità I ringraziamenti a quanti hanno condiviso la dipartita del maestro Romolo 17 maggio, 2020 teleaesse.it Attualità

Aveva 98 anni e si è spento l’11 maggio scorso nella sua casa di Via Lucci nel centro storico di Agnone. Ha suscitato tanta commozione la dipartita del maestro Romolo Ferrara, maestro elementare in pensione, ottimo musicista e per anni collaboratore del mensile L’Eco dell’Alto Molise. Aveva la musica nel sangue e per anni ed anni è stato organista della chiesa di Sant’Amico e non solo.

Solo a causa dell’età, da qualche anno aveva ceduto la tastiera nella celebrazione del Piccolo Natale Agnonese, quando il 21 novembre (giorno della celebrazione della Madonna delle Grazie) nella chiesa matrice di San Marco si riunisce per l’occasione la Filarmonica Agnonese per suonare la Pastorale sugli antichi spartiti di autori del posto ed intonare i canti tipici del Natale.

Ed il ringraziamento alle tantissime condoglianze e sentimenti di cordoglio, soprattutto inviati tramite post alla famiglia Ferrara, è in una nota che i congiunti hanno voluto esternare tramite questa testata. “Teresa, Marialuisa, Giuseppe ed i nipoti –scrivono- ringraziano quanti, direttamente o attraverso i molteplici canali di comunicazione, hanno inviato espressioni di affetto, amicizia e stima per la dipartita di Romolo Ferrara.

In tanti – ex alunni, amici, conoscenti – hanno saputo ricordarlo cogliendo i tratti peculiari della sua vita vissuta all’insegna della Fede, dell’amore per l’insegnamento, dell’interesse culturale per la musica e le tradizioni e della valorizzazione della dignità umana. Se ne è andato così come ha vissuto, nella riservatezza, con la Benedizione del Signore e allietato dalle note della Pastorale che lo hanno accolto al suo ingresso nel Cimitero. Appena sarà consentito –concludono- ci sarà una celebrazione liturgica per ricordare il Maestro Romolo”.

V.L.