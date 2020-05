Home Abruzzo Villetta Barrea e Passignano sul Trasimeno in ricordo dei caduti: domani su facebook la diretta streaming 15 maggio, 2020 teleaesse.it Abruzzo

Un appuntamento, quello del 16 Maggio, che ogni anno fa ritrovare e incontrare le due comunità nella cittadina umbra. Le origini di un rapporto così profondo tra Villetta Barrea e Passignano sul Trasimeno risalgono ai tempi drammatici e durissimi del secondo conflitto mondiale, quando tanti abitanti della comunità abruzzese dovettero lasciare il loro borgo per ordine delle truppe tedesche.

Alcuni furono inviati a Passignano sul Trasimeno, altri ad Ortucchio ed altri ancora a Gioia dei Marsi.

Ed è proprio a Passignano che i Villettesi vissero un più sopportabile distacco dal luogo natìo grazie alla solidarietà e al buon cuore di quanti li accolsero nella propria casa dando loro sostegno, conforto e quanto necessario per sopravvivere.

Poi, alle 13.05 del 16 maggio 1944 una pioggia di 140 bombe sganciate dai bombardieri dell’esercito alleato ferirono mortalmente la perla del Trasimeno e strapparono alla vita 46 innocenti, tra cui 2 cittadini di Villetta Barrea.

In ricordo di questi tragici accadimenti, da oltre 10 anni le due municipalità sono gemellate e strette da un solido sentimento di fraterna amicizia che neanche l’epidemia può affievolire.

Pertanto, la commemorazione di sabato 16 si svolgerà in diretta streaming sulla pagina facebook dei due Comuni mentre alle 13:05, ora del bombardamento, a Villetta Barrea risuoneranno i 46 rintocchi della campana della Chiesa madre per ricordare le vittime.

L’iniziativa è fortemente voluta dalle due Amministrazioni non solo in funzione del ricordo, quanto piuttosto per costruire il futuro proprio in virtù della memoria del passato.