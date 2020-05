Home Politica Ospedale di Agnone, Sciulli (ANCI Molise): “Ho chiesto a Berlusconi di farlo inserire nel Curaitalia” 10 maggio, 2020 teleaesse.it Politica

L’ANCI Molise riesce ad incassare l’approvazione di tutti gli emendamenti proposti al Curaitalia per gli enti territoriali. Il presidente, Pompilio Sciulli, attraverso la sua voce è riuscito a far sentire le doglianze del Molise in questo momento delicato di emergenza nazionale.

Il politico altomolisano è riuscito ad ottenere in toto l’approvazione delle richieste precedentemente formulate.

Nella videoconferenza di ieri sera, forte di aver avuto il placet su quasi tutti gli emendamenti a favore dei Piccoli Comuni, ha chiesto personalmente al presidente, Silvio Berlusconi, di convincere il tavolo di lavoro nazionale, con a capo il presidente del consiglio Giuseppe Conte, a prendere in esame la rivitalizzazione ed il potenziamento dell’ospedale di Agnone, come struttura sanitaria operante in area disagiata.

Area che racchiude tantissimi piccoli comuni di cui Sciulli lotta da anni per la loro salvaguardia. Le proposte e l’incessante lavoro del presidente di ANCI Molise è stato molto apprezzato sulla piattaforma nazionale.