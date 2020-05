Home Cronaca Alto Molise, i carabinieri in aiuto degli anziani 5 maggio, 2020 teleaesse.it Cronaca

Non riesce a fare la spesa perché senza soldi e senza nessuno che potesse ritirale la pensione. Così la vegliarda si è rivolta ai Carabinieri. E’ successo quest’oggi a Carovilli dove l’anziana sola in casa ha lanciato il suo “grido” di aiuto agli uomini della Benemerita che immediatamente sono accorsi in aiuto della donna, ritirando la pensione presso l’Ufficio Postale e facendo la spesa alla donna.

“Ai Carabinieri – raccontano dall’Arma – la donna ha detto di essere sola in casa, senza parenti in zona, e di avere la necessità che qualcuno le prelevasse dei contanti per la spesa quotidiana“. Così il Comandante della Stazione è intervenuto in soccorso della signora e, munito di apposita delega, ha ritirato il denaro presso gli uffici postali evitando all’anziana di esporsi non solo ad un eventuale rischio contagio ma soprattutto a truffe, raggiri o scippi.

Palpabile la commozione della signora che si è voluta intrattenere qualche minuto a parlare con il Maresciallo, ringraziandolo per l’aiuto. Sono davvero tanti i casi in cui i Carabinieri vengono in aiuto degli anziani. Soprattutto quelli della Compagnia di Agnone, coordinati dal Capitano Christian Proietti, particolarmente attenti a correre incontro a chi ha bisogno. “Proprio in questo periodo di difficoltà – affermano dalla Benemerita isernina – assumono particolare valore i gesti di solidarietà e di aiuto verso chi è più fragile ed anche in questo i Carabinieri di Agnone continueranno ad assicurare il loro impegno“.

Vila