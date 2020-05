Home Attualità VPN Privata: perché è importante proteggere i propri dati 1 maggio, 2020 Michele di Franco Attualità

La VPN privata è un sistema che consente di proteggere i propri dati e la propria privacy.

A prescindere dal periodo che stiamo attraversando gran parte delle nostre giornate si svolgono sul web ed è chiaro quanto sia essenziale prestare attenzione ai nostri dati, ogni volta che navighiamo, che guardiamo un film in streaming, ogni volta che effettuiamo un acquisto online.

Gli utenti navigano in maniera rapida e compiono azioni del tutto normali, alcune volte trascurando il fatto che i propri dati possano essere messi a repentaglio. Un esempio pratico è quando ci connettiamo ad una rete pubblica condivisa, quando ci troviamo in un centro commerciale o in un locale ad esempio, dove tutti condividono la stessa rete.

Il web è una grande risorsa per tutti, ma come nel mondo reale anche in quello virtuale esistono soggetti che possono avere motivi differenti per intercettare i nostri dettagli di navigazione.

La navigazione anonima elimina il problema dello sniffing, ovvero delle tecniche utilizzate per carpire i nostri dati.

Ci sono diverse ragioni per le quali veniamo intercettati

Quando usiamo Facebook o Google ad esempio ogni tipo di informazione può essere utilizzata a scopo commerciale dalle aziende per proporci beni o servizi in linea con le nostre ricerche, intercettando la domanda consapevole e latente. Ma aldilà degli scopi commerciali lasciare traccia delle proprie attività sul web non piace proprio a nessuno.

Le ragioni per intercettarci sono le più disparate si va dai motivi commerciali, investigativi ma c’è anche chi compie delle vere e proprie truffe.

Come possiamo fare per proteggerci?

Dotarsi di una VPN privata è sicuramente una scelta oculata. Pensiamo alla VPN privata come ad un tunnel che quando siamo connessi ci permette di criptare i dati in entrata e in uscita, in altre parole si tratta di una cifratura che fa in modo che nessuno possa intercettare o risalire alle nostre attività sul web e soprattutto ad accedere a dati personali, sensibili e nella peggiore delle ipotesi ai tuoi dati bancari.

Diciamo che la VPN ci permette di emulare il nostro IP con uno di un server di una nazione a scelta di quelle offerte dal servizio al quale ti affidi. In altre parole risulterai connesso dal Brasile anche se ti trovi a Isernia.

Senza una VPN privata in pratica il tuo provider di servizi internet saprà dove navighi, saprà a chi mandi le email e considera che alcuni provider mantengono traccia delle tue navigazioni per anni.

La sicurezza dei servizi VPN sta migliorando a vista d’occhio ed oggi le migliori includono funzioni come il blocco annunci e antivirus.

Alcuni limiti delle versioni freeware

Esistono soluzioni gratuite ma che ovviamente presentano dei limiti in termini di sicurezza, velocità e sblocco limitazione geografiche, specie se usi Netflix una piattaforma con il blocco geografico.

Inoltre non è possibile utilizzarle su più dispositivi contemporaneamente, possono rallentare la tua connessione e inoltre potresti fare i conti con un numero spropositato di annunci pubblicitari, in altre parole il prezzo da pagare per una versione freeware.