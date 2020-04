Home Abruzzo Alfedena, il comune informa i cittadini sull’ultima ordinanza della regione Abruzzo 30 aprile, 2020 teleaesse.it Abruzzo

Alfedena è il primo comune dell’Alto Sangro a diffondere ai residenti l’ultima ordinanza emanata stamane dalla Regione Abruzzo sulle disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all’aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, “seconde case”, spostamenti e cimiteri.

Clicca qui per leggere l’Ordinanza n.50 della Regione Abruzzo