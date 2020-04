Home Attualità Madrid, premiati i progetti premiati per i cambiamenti climatici: Agnone c’è 30 aprile, 2020 teleaesse.it Attualità

Agnone impegnata da diverso tempo sui progetti a risparmio energetico. E ad essere premiante è quello riguardante gli edifici pubblici comunali inserito fra i 37 meritevoli a Madrid nel corso della Conferenza delle Parti dell’UNFCCC. A darne notizia la Commissaria Prefettizia del Comune di Agnone, Giuseppina Ferri.

“Il Comune di Agnone – afferma la Ferri – è partner del progetto REEHUB – Regional Energy Efficiency HUB – finanziato nell’ambito della prima call del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO, progetto scelto come buona prassi per la lotta ai cambiamenti climatici. Una tematica, quella affrontata dal progetto REEHUB molta cara alla Città di Agnone che ha da sempre promosso e condotto politiche di risparmio energetico, iniziando dagli edifici pubblici di proprietà comunale.

Obiettivo principale del progetto – aggiunge – è infatti accrescere l’efficienza energetica degli edifici pubblici nelle aree delle regioni di Albania, Puglia, Montenegro e Molise, attraverso una rete di “HUB di efficienza energetica” in ciascuna regione partner (Tirana, Brindisi, Podgorica, Agnone). L’ambizioso risultato atteso è il passaggio dai vecchi edifici a edifici a “bassa o zero energia”. Un e-book, contenete tutte le informazioni dei 37 progetti scelti, è stato presentato a Madrid durante i lavori della Conferenza delle Parti dell’UNFCCC, la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, vertice – conclude la Commissaria Prefettizia – che ha tracciato i piani di azione da intraprendere ed i prossimi passi politici per far fronte l’emergenza climatica“.

Vittorio Labanca