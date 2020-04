Home Auguri Dalla redazione molisana gli auguri ad Agnese 28 aprile, 2020 teleaesse.it Auguri

Bella, dolce e affabile. Resta sempre la cucciola di casa e se la festeggiano con immenso amore e quest’anno in una intimità tutta particolare. Agnese Fusco oggi festeggia il compleanno e quasi la notizia passava sottobanco visto che papà Fabrizio, direttore di Teleaesse, per eccesso di discrezione, non ha fatto pubblicamente gli auguri a Agnese che li merita davvero.

Ed allora gli auguri più affettuosi li facciamo noi di Agnone unendoci al coro che sicuramente arriverà da tutto il Molise e dall’Abruzzo. Un mondo di auguri Agnese e con affetto anche a mamma Giuseppina e papà Fabrizio.

Il caporedattore – Vittorio Labanca