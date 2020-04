Home Politica Pescocostanzo, Sciullo replica a Donatelli: “Alle sollecitazioni futili rispondiamo con azioni concrete e strutturate” 27 aprile, 2020 teleaesse.it Politica

Replica a stretto giro di posta il sindaco Sciullo al consigliere di opposizione Roberto Donatelli. “Rimango sorpreso di ascoltare una proposta di Donatelli, considerando la sua latitanza di tre anni dall’assise civica, compresa l’ultima seduta dedicata all’approvazione del bilancio previsionale, che ha consentito al Comune di affrontare l’emergenza covid-19 non per dodicesimi, ma per gli interi capitoli, tant’è che è stato istituto un capitolo ad hoc per l’emergenza“, commenta il primo cittadino di Pescocostanzo.

“Ma veramente pensiamo di risolvere i problemi dell’economia di Pescocostanzo non facendo pagare la Tosap? Il problema economico che sorgerà ad emergenza conclusa sarà più complicato e di ben altre dimensioni. Preciso – dice Roberto Sciullo – che il pagamento della Tosap (Tassa per l’occupazione del suolo pubblico) non l’abbiamo inviata a nessuno e neanche ne prevediamo la riscossione in questo periodo. Donatelli evidentemente non ha capito che il nocciolo del problema non sono i tavolini da sistemare, come dice lui, ma capire se la gente tornerà a Pescocostanzo con la stessa disinvoltura di prima e soprattutto fare in modo che ciò possa avvenire in sicurezza“.

Sciullo ammette di aver ascoltato qualche altro amministratore locale che si è lanciato sull’argomento Tosap, ma a suo avviso le attenzioni vanno focalizzate su altro.

“Sul Dpcm il governo – spiega Sciullo – ha previsto l’erogazione di 3 miliardi e mezzo di euro a favore dei Comuni. Da qui il primo badget. Se Roberto Donatelli si fosse documentato meglio si sarebbe accorto che l’emergenza coronavirus ci ha consentito delle economie. E poi dobbiamo ancora accertare se il plafond a disposizione per l’estate pescolana sarà completamente impegnato. Una volta acclarate le somme di provenienza sovracomunale, alle quali si andranno ad aggiungere delle somme proprie del bilancio comunale, si andrà a fare un intervento strutturale con immissione di liquidità concreta nel tessuto produttivo. A ciò deve aggiungersi che l’amministrazione ha provveduto ad interessare il senatore Luciano D’Alfonso a presentare degli emendamenti per l’IMU, per i fitti delle persone che sono fuori sede e per la proroga della disoccupazione a tutti i lavoratori del settore edilizio“.

E poi il sindaco annuncia a TeleAesse un’altra novità. “Stiamo raccogliendo i dati sul danno economico subito da tutti commercianti perché insieme ai comuni aderenti all’Associazione dei borghi più belli d’Abruzzo e Molise presenteremo con un pacchetto unico una proposta alla Regione Abruzzo. Questi sono modi concreti e strutturali di affrontare i problemi, il resto – risponde a tono Sciullo – sono spot pubblicitari. In questo momento abbiamo bisogno di mantenere la mente lucida, l’animo sereno e la ragione illuminata. I disagi economici – conclude il sindaco – sono certamente del settore commerciale come di tutte le partite Iva“.