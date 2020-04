Home Molise Coronavirus Alto Molise, non tutti i comuni onorano il giorno della Liberazione 25 aprile, 2020 teleaesse.it Molise

Sicuramente lo avranno fatto anche altri sindaci, ma abbiamo scelto l’immagine del primo cittadino di Belmonte del Sannio perché donna e sindaco (con Carmen Carfagna di Pescopennataro sono le uniche due sindache dei centri del Molise altissimo) del comune più colpito dal coronavirus. Anita Di Primio, con la sua fascia tricolore, questa mattina si è recata a rendere onore ai caduti in ricordo della liberazione d’Italia dal governo fascista e dall’occupazione nazista del paese.

Una giornata importante anche come anniversario della Resistenza e nella quale si rende omaggio ai partigiani di ogni fronte che a partire dal 1943 contribuirono alla liberazione dell’Italia. Ma la preoccupazione della sindaca è ora soprattutto per i 14 casi di covid-19 registrati nel suo paese (16 se si considerano le nonnine decedute a causa del virus). Un indice altissimo di ammalati rispetto alla popolazione residente.

Con la speranza che l’epidemia si sia ora fermata dopo aver afflitto nuclei familiari interi. Ad Agnone, comune commissariato, invece, grazie anche al lockdown, non si è avuta nessuna commemorazione al contrario degli altri anni quando in questo giorno venivano depositate corone ai Caduti con discorsi istituzionali con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle Forze Armate, delle scolaresche e dei cittadini. Pochissime le persone per strade anche per la chiusura dei negozi. Speriamo nel prossimo anno quando non solo il coronavirus lo permetterà ma Agnone avrà anche un nuovo sindaco per quest’occasione.

Vittorio Labanca