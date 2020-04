Home Cronaca A Belmonte riapre il forno ed il negozio di generi alimentari 17 aprile, 2020 teleaesse.it Cronaca

Nonostante sia stato il paese più colpito fra quelli alto molisani per i decessi dovuti al coronavirus, Belmonte del Sannio cerca di tornare alla normalità. Lo fa soprattutto dal 20 aprile prossimo quando i due esercizi commerciali, chiusi per prudenza e per auto quarantena da parte dei proprietari perché entrati in contatto con una covid-positiva, torneranno ad aprire le saracinesche. E con soddisfazione lo annuncia il sindaco Anita Di Primio.

“Con sommo piacere – scrive il sindaco – si comunica che lunedì 20 aprile riapriranno al pubblico il panificio di Euro Di Riscio nonché il negozio di generi alimentari di Michelino D’Amelia. L’amministrazione comunale – aggiunge Di Primio – formula ai predetti esercenti i migliori auguri per la ripresa delle loro attività. Si ringrazia, comunque, ‘La Bottega del Pane’ di Mario Di Rienzo e Giovanna Masciotra per la gentile collaborazione in questo periodo emergenziale“.

Lo stesso panificio di Di Riscio era venuto alla ribalta qualche giorno fa quando il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in una intervista al Corriere della Sera aveva sostenuto la positività al coronavirus dei proprietari del panificio belmontese e come le stesse donne del paese sapendo fare il pane potevano provvedere loro stesse al sostentamento. Cosa non vera e smentita dagli stessi gestori del negozio che, fortunatamente, stanno bene e non hanno mai avuto sintomi del covid-19 e dal contratto del sindaco con il panificio capracottese per la fornitura quotidiana del pane che verrà ad interrompersi lunedì prossimo con la riapertura del forno di Euro.

Vittorio Labanca