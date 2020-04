Home Attualità Coronavirus Alto Molise, sindaco Carfagna: “Encomiabile il lavoro delle forze dell’ordine” 14 aprile, 2020 teleaesse.it Attualità

Un impegno costante quello delle Forze dell’Ordine in Alto Molise in questo periodo di covid-19. Ed il ringraziamento per il costante impegno dei Carabinieri a favore della popolazione giunge dal sindaco di Pescopennataro Carmen Carfagna.

“Oggi il mio ringraziamento personale va a tutte quelle forze dell’ordine che, in questa fase di emergenza, sono impegnate sì nella gestione dell’ordine pubblico e nei controlli per il rispetto dei DPCM -afferma il sindaco Carfagna- ma sono anche a disposizione per l’assistenza alla popolazione.

Un ringraziamento speciale va al Comando Stazione dei Carabinieri di Capracotta che, dopo essersi reso disponibile per consegne di denaro su richiesta da parte di persone sole che non potevano spostarsi e/o uscire di casa, oggi ha provveduto di sua iniziativa a consegnare, presso un’abitazione, non solo generi alimentari ma anche e soprattutto un sorriso ai bambini che ci abitano. Insomma, un gesto umano da chi meno ti aspetti in un momento come questo.

Il rispetto delle regole è decisivo per sconfiggere il virus e tornare alla normalità, ma in questi giorni troppo spesso ci limitiamo a pensare alle forze dell’ordine come “controllori” e a noi come “controllati”, dando quasi per scontata la loro consueta e manifestata disponibilità, nonché l’importanza e la qualità del lavoro che svolgono per le nostre comunità.

Grazie, quindi, a tutte le divise capaci di buon senso e gesti umani -conclude il sindaco- che continuano a fare il loro lavoro anche quando, magari, non si ottiene credito per un lavoro ben fatto”.

Vittorio Labanca