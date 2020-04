Home Cronaca Prima vittima del coronavirus in Alto Molise, muore al Cardarelli di Campobasso 10 aprile, 2020 teleaesse.it Cronaca

Prima deceduta per coronavirus in Alto Molise. Si tratta di una nonnina di 95 anni, Tullia Ramundo, di Belmonte del Sannio ricoverata nel SS.mo Rosario di Venafro. Appartenente sempre al cluster della casa di riposo ‘Tavola Osca’. La donna si era aggravata motivo per cui era stato disposto il trasferimento al Cardarelli di Campobasso.

“Abbiamo saputo del decesso nel pomeriggio – ci dice il sindaco di Belmonte Anita Di Primio – e siamo profondamente dispiaciuti. La Asrem ci ha comunicato che i quattro tamponi eseguiti ieri a familiari affetti da covid-19 sono tutti negativi. Domani e dopodomani – conclude il sindaco – ne saranno effettuati degli altri sempre ai familiari degli ammalati. Un Venerdi Santo davvero triste per tutta la comunità belmontese“.

