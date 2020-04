Home Molise Ospedale Agnone, Asrem sigla contratto con Di Nucci: riapre Medicina. Intervista a Sciulli (ANCI Molise) 10 aprile, 2020 teleaesse.it Molise, Video

Posizione divergenti sulle sorti dell’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone. Polemica che si è scatenata anche sui social dopo la chiusura del reparto di medicina. Il presidente di ANCI Molise Pompilio Sciulli interviene al nostro microfono dire la sua non condividendo la posizione del sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che invece ha puntato il dito contro il governo regionale.

Sul social prende posizione sull’argomento anche Il consigliere regionale di opposizione Andrea Greco: “Poteva essere un venerdì di passione per tutta la comunità alto molisana, mentre è grande il senso di sollievo”. Infatti Alle ore 13 di oggi il dott. Giovanni Amedeo Di Nucci ha preso regolarmente servizio alla Medicina del ‘Caracciolo’ ,dopo aver firmato in mattinata un contratto libero professionale della durata di 1 mese. Di Nucci torna nella sua divisione che aveva lasciato per raggiunti limiti di età, nell’agosto scorso.

