Pescasportivi di Alfedena campioni di solidarietà, offrono la colazione di Pasqua agli ospiti della casa di riposo

L’altruismo come regola di vita ad Alfedena. Le attenzioni di un gruppo di cittadini stavolta sono state concentrate verso gli ospiti della RSA – casa di riposo “San Pietro”. E a siglare la buona azione in questo caso è l’Associazione locale dei pescatori “APS” Riotorto. Gli anziani, a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, non possono ricevere le visite e le prossime giornate di festa le trascorreranno da soli, all’interno della struttura, senza il conforto dei loro cari, pur godendo dell’amorevole assistenza del personale preposto.

Riflessione che ha spinto il sodalizio dei pescatori, presieduto dal presidente Giovanni Crispi, ad alleviare la sofferenza psicologica dei residenti nella casa di riposo, con l’acquisto di uova di cioccolato, colombe, salamini, marmellate e succhi di frutta. Prelibatezze che saranno servite sui tavoli degli anziani per la ricca e tradizionale colazione di Pasqua.

Accompagnati dai Carabinieri della Stazione di Alfedena, coordinati dal Maresciallo Maggiore Maurizio Lenci, i dirigenti dell’associazione: Carlo Calabrese (Vicepresidente e Segretario); Massimiliano Colucci (Consigliere); Ezio Di Giulio (Consigliere), Armando Di Giulio (Consigliere), capitanati dal presidente Crispi, hanno consegnato la merce alimentare alla responsabile della struttura. Gesto inaspettato e gradito, che ha sorpreso le operatrici e gli stessi ospiti. Un abbraccio simbolico pieno di affetto verso gli anziani, carico di significati, per dimostrare la propria vicinanza.

“Abbiamo ritenuto giusto devolvere i risparmi del bilancio pensando a chi non potrà vivere questo momento particolarmente delicato insieme ai familiari – ha riferito Crispi a TeleAesse -, che mi auguro possa donare un po’ di serenità e la nostra amicizia a queste persone nel giorno di Pasqua”.