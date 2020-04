Home Attualità Alto Molise, carne a domicilio per i cittadini di Belmonte del Sannio 7 aprile, 2020 teleaesse.it Attualità

Un caso positivo a Belmonte del Sannio di covid-19 ed il sindaco Anita Di Primio sta dedicando ogni suo momento per venire incontro alle esigenze della popolazione. Come si ricorderà, avendo chiuso per precauzione il forno del paese dopo che il soggetto risultato positivo aveva frequentato la panetteria, il sindaco aveva dato i locali comunali affinchè il pane proveniente da Capracotta potesse esser venduto al pubblico tre volte la settimana.

Ora è la volta della carne. Da domani 8 aprile verrà attivato il servizio di consegna a domicilio, sia nel centro abitato che nelle borgate, di prodotti di macelleria. Il servizio sarà erogato dalla ‘Cooperativa allevatori’ di Agnone previo prenotazione allo 086577832 oppure al 338.1130365 anche via Whatsapp.

Le consegne saranno effettuate da domani mercoledì 8 aprile a sabato 11 aprile dalle ore 14.00 alle 17.30 e dal 14 aprile il martedì ed il venerdì dalle ore 14.00 alle 17.30. Questo per quanto concerne i beni alimentari.

“Da domani – ci dice il sindaco Di Primio – ci attiveremo per sanificare le strade del paese e cercheremo anche di venire incontro alle famiglie per le loro esigenze primarie. Al momento – conclude il sindaco – come da comunicazione Asrem abbiamo registrato nel nostro Comune dieci pazienti positivi al covid-19 di cui 8 non dimoranti nel territorio comunale e 2 in isolamento domiciliare nel nostro paese. Invito la popolazione a restare in casa e di uscire solo in caaso di estrema necessità muniti di apposita mascherina“.

Vittorio Labanca