"Aumento ore di permesso ai sindaci e deroghe ai patti di stabilità", le proposte di ANCI Molise 7 aprile, 2020

Misure straordinarie per consentire agli amministratori locali di poter essere maggiormente operativi. E’ quanto ANCI Molise, per bocca del presidente Pompilio Sciulli, ha proposto alla presidenza nazionale e che a breve – probabilmente – sarà sancito da un decreto ad hoc. In particolare è stato richiesto di allargare a 90 ore i permessi dal lavoro per i sindaci e gli assessori degli enti territoriali.

L’associazione dei comuni ha recepito anche la richiesta di alcuni sindaci che auspicano una deroga al patto di stabilità. Inoltre l’ANCI Molise ha sollecitato all’INPS l’invio degli elenchi dei beneficiari del reddito di cittadinanza al fine di disciplinare con maggiore equità la gestione dei buoni viveri.

Da domani tutti i comuni molisani che ne faranno richiesta, saranno inseriti nella piattaforma telematica di ANCI al fine di poter prendere parte alle videoconferenze quotidiane dei sindaci.