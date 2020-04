Home Attualità #ilMoliseacasatua da Castel del Giudice parte la campagna social per visitare il Molise a distanza 6 aprile, 2020 teleaesse.it Attualità

Si può partecipare condividendo con l’hashtag #ilMoliseacasatua le foto dei luoghi più belli ed insoliti della regione. Le immagini diventeranno poi parte di una mostra itinerante tra le casette in pietra dell’albergo diffuso di Castel del Giudice .

Campagne social, iniziative virtuali, solidarietà a distanza. Il mondo dell’ospitalità si reinventa, aprendosi ai potenziali ospiti, in attesa di poterli di nuovo accogliere. Il coronavirus ha spostato attenzioni e necessità sulle piattaforme virtuali, che diventano anche un modo per continuare a visitare luoghi e posti noti o sconosciuti, immaginando nuove esperienze. Così, in Molise, l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice, in cui il senso di comunità è stato molto forte fin dalla sua nascita, avvenuta recuperando e ristrutturando case e stalle abbandonante, ha lanciato l’iniziativa social #ilMoliseacasatua, con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise.

Sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, grazie alle segnalazioni della community, si raccontano periodicamente i luoghi più belli del Molise, una regione che ha tanta voglia di farsi scoprire. I post vengono pubblicati anche sui social di TurismoinMolise, che racconta storie, luoghi e tradizioni con focus sempre molto puntuali e affascinanti sulla regione; nella sezione Off Time – Il Tempo Ritrovato del sito web www.officinadeigiornalisti.com pensata per riscoprire, restando a casa, tutto ciò che prima dell’emergenza sanitaria non si riusciva o si pensava di non poter fare; e sulle pagine Instagram di Volgo Italia e Volgo Molise, community social molto attive impegnate nella valorizzazione e promozione del territorio italiano, attraverso le foto di chi l’Italia la vive e la ama.

Un modo per condividere immagini e storie di località ancora poco note, nell’idea di poterle poi visitare di persona. Utilizzando l’hashtag #ilMoliseacasatua su Facebook e Instagram tutti possono condividere tramite le foto i propri luoghi molisani del cuore. Le fotografie diventeranno protagoniste di una mostra itinerante tra le casette dell’albergo diffuso, al fine di creare una mappa dei luoghi più affascinanti del Molise e rendere il borgo sempre più un posto in cui viaggiare tra tante destinazioni possibili.

Inoltre, per allietare le persone durante la quarantena, lo Chef del ristorante di Borgotufi, “Il Tartufo”, Marco Pasquarelli, sta preparando semplici e gustose ricette nella cucina della sua casa, che si trasformano in video ricette da condividere sui social network. Un modo per coinvolgere le persone chiuse in casa, le quali possono replicare i piatti e postare sulle pagine social di Borgotufi le loro creazioni culinarie, utilizzando l’hashtag #aCasaconloChef.