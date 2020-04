Home Necrologio Alfedena, Trigesimo della scomparsa di Pasqualino Ferretti 4 aprile, 2020 teleaesse.it Necrologio

Esattamente 1 mese fa la comunità di Alfedena tributava l’ultimo saluto a Pasqualino Ferretti.

Un cittadino esemplare, davvero benvoluto da tutti, che si è fatto apprezzare per le sue doti umane e caratteriali. Chi ha memoria lunga ricorda la sua fortunata lavanderia nata negli anni settanta in via Marsicana. Una delle prime sorte in Alto Sangro.

Pasqualino era un eccellente sarto, la sua bravura era riconosciuta dovunque. Persino dalla Valle Peligna, ma anche da altre parti d’Abruzzo, si rivolgevano a questo serio professionista, sempre molto disponibile e sorridente.

Quando decise di uscire definitivamente dal settore della moda, lo abbiamo apprezzato mentre aiutava i figli nel bar “Aufidena”. Un’assenza che pesa a tutti: eravamo abituati a fermarlo per conversare su tutto. La canna da pesca l’aveva appesa al chiodo da anni: è stato un vero sportivo, maestro, ma soprattutto grande appassionato dello “spinning” Ci mancheranno i suoi racconti del Sangro ed i consigli utili che dispensava ai giovanissimi di quella bella epoca. Ieri il trigesimo della dipartita. Il direttore di TeleAesse, nel ricordarlo con autentico affetto, si stringe al dolore della famiglia.