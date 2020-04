Home Cronaca Coronavirus Alto Sangro, 400 euro di multa: beccato mentre si allenava in Molise 3 aprile, 2020 teleaesse.it Cronaca

Era già stato avvisato che non poteva fare come gli pare fuori dal territorio comunale. E dopo averla fatta franca, l’ultima volta, è stato beccato dagli agenti su una strada provinciale ai confini tra il Molise e l’Abruzzo. Pare abbia detto ai tutori della legge che il provvedimento attuato dal governo, per contrastare la diffusione del covid 19, non lo interessava. Le forze dell’ordine lo tenevano sotto controllo.







L’uomo, residente in un paese del comprensorio, è stato sorpreso mentre marciava a passo veloce, con tanto di tuta e scarpette da ginnastica, distante dal comune in cui vive. Bella e sana abitudine quella di mantenersi in forma, certamente, ma in questo periodo non consentita. I tutori della legge quindi gli hanno comminato una sanzione amministrativa di 400 euro. Cifra che potrà ridurre a 280 se pagherà l’ammenda entro cinque giorni.