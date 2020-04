Home Attualità Festival dei Borghi d’Italia, Castel San Vincenzo rappresenta il Molise 1 aprile, 2020 teleaesse.it Attualità

I documentari di PiccolaGrandeItaliaTV a raccontare un’Italia nascosta, che pochi conoscono, ma che rappresenta uno spaccato affascinante delle bellezze che sono presenti nel nostro Paese. Un viaggio alla scoperta di luoghi ameni, che custodiscono tesori unici dal punto di vista ambientale e storico. Sulla scia di tutto questo è nato il Festival dei Borghi d’Italia, che intende unire, dalle Alpi alle Isole, in un abbraccio virtuale il “Nostro Stivale”.

Venti documentari che racconteranno 20 luoghi delle nostre 20 regioni. “Ci è stato recentemente comunicato – commenta la sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta – che Castel San Vincenzo rappresenterà il Molise al Festival dei Borghi d’Italia. Certo, il momento non è dei migliori, ma gli organizzatori del concorso hanno voluto che la manifestazione prendesse il via proprio in questo periodo, dove tutti noi siamo costretti a restare a casa.

In questo modo si vuol dare agli italiani uno strumento virtuale per viaggiare lungo tutto il Nostro Paese. Siamo onorati di rappresentare il Molise e per questo chiediamo ai nostri corregionali di supportarci con il loro voto online.

Il documentario che riguarderà Castel San Vincenzo – conclude Margiotta – andrà in onda l’8 Aprile prossimo, ed il link attraverso il quale visionarlo ed esprimere il voto condividendolo è il seguente: https://forms.gle/oirivv2AsAirf9rj8. Grazie a quanti vorranno sostenerci e … Tutti Insieme Ce la faremo”.