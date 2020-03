Home Cronaca Villa San Michele, anziani senza pensione: scende in campo l’ANCI Molise. Sciulli: “Intervento immediato” 31 marzo, 2020 teleaesse.it Cronaca, Video

ANCI Molise esprime preoccupazione per la chiusura dell’Ufficio postale di Villa San Michele, frazione di Vastogirardi.

Senza alcuna esitazione il presidente Pompilio Sciulli – interpellato da TeleAesse – si schiera al fianco degli anziani del paese, “che nel modo più assoluto non devono spostarsi per recarsi in un altro ufficio, procurando affollamenti inutili e pericolosi“.

I cittadini interpellati telefonicamente sono sofferenti ed amareggiati. Nelle prossime ore il presidio di Poste tornerà in funzione grazie all’intervento di ANCI Molise.

Guarda il Videoservizio