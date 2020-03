Home Attualità Entro il 1 aprile le domande ai comuni per il sostegno alle famiglie in difficoltà 30 marzo, 2020 teleaesse.it Attualità

Prima Agnone, poi Belmonte del Sannio quindi Capracotta e via via gli altri comuni per la diffusione del modulo d’istanza per chi non ha lavoro per l’acquisto di beni di prima necessità.

Domande che scadono il 1 aprile Emergenza Covid-19, azioni a sostegno alle famiglie in difficoltà. “La Regione Molise – si legge nell’avviso – ha individuato un fondo in favore delle persone prive di occupazione o saltuariamente occupate finalizzato all’acquisto dei beni di prima necessità e al pagamento delle utenze.

Gli interessati dovranno comunicare i propri dati al Comune all’indirizzo mail emergenze@comune.agnone.is.it (per quanto concerne Agnone, ndr) oppure tramite consegna a mano contattando l’Ufficio Politiche Sociali (0865.7223216) alle ore 13.00 utilizzanado espressamente il modello appositamente predisposto e reperibile sul sito www.comune.agnone.is.it sezione emergenza Covid.

Per le informazioni o l’assistenza del caso si può contattare l’Ufficio Politiche Sociali (0865.723216) dalle ore 9.00 alle 13.00. Le comunicazioni –conclude il dispaccio – dei cittadini interessati al sostegno alla famiglie in difficoltà dovranno necessariamente pervenire, secondo le modalità sopra indicate entro e non oltre le ore 13.00 del 1 aprile 2020“.

