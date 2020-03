Home Molise Trivento, Caritas diocesana Abruzzo e Molise faro guida dei bisognosi: dona pacchi alimentari e di prima necessità 29 marzo, 2020 teleaesse.it Molise, Video

Un ruolo importante a sostegno dei più bisognosi lo sta svolgendo la Caritas diocesana triventina. Una Caritas che vede nel responsabile don Alberto Conti, parroco di Castelguidone (Ch), il suo faro guida. Non solo una donazione di cinquemila euro e due apparecchi sanitari utili alla diagnosi del coronavirus da destinare al San Francesco Caracciolo, ospedale che garantisce il diritto alla salute alle popolazione anche abruzzesi ed unico presente nella diocesi di Trivento, ma sostegno con pacchi di derrate alimentari, generi di prima necessità e per l’igiene personale a oltre settanta famiglie di Agnone e Trivento ora in netto aumento in questo momento di crisi.

Ma don Alberto pone l’accento al dopo emergenza che vedrà una forte crisi economica e sociale. Attenzione per la sanità, per i paesi della periferia dell’Abruzzo e del Molise nel comprensorio Alto Molise ed Alto Vastese. Il recupero della dignità, dell’aiuto al prossimo e la necessità di essere d’aiuto l’uno con gli altri.

Questi i temi che il sacerdote tratta nell’intervista che ha rilasciato a Teleaesse e che resterà pietra miliare di questo marzo 2020, mese in cui tutta la popolazione mondiale ha capito di quanto può essere piccola, indifesa ed insulsa davanti ad un virus, ad un nemico invisibile, che può metterla in ginocchio ed annientarla come e e dove vuole provando ad azzerare l’esistente.

Ma ce la faremo, tutti insieme con forza, coraggio ed amore a riprendere la vita e garantire ai figli, alle generazioni future, il vero senso di esistere.

Vittorio Labanca