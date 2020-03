Home Attualità Coronavirus, “Vietato andare al cimitero”, ma a Colli a Volturno il sindaco fa accendere i lumini a tutti i defunti 28 marzo, 2020 teleaesse.it Attualità

Interpreta il sentimento di dolore di tanti suoi concittadini il sindaco di Colli a Volturno Emilio Incollingo che si rende artefice di un’iniziativa degna dell’onore della cronaca. Il primo cittadino del comune dell’Alta Valle del Volturno, annuncia che il personale dipendente, nei prossimi giorni, si adopererà per accendere un lumino ad ogni defunto sepolto nel cimitero del paese. Un’iniziativa che fa emergere una sensibilità fuori dal comune e la lucidità dell’amministrazione, impegnata come tante altre a gestire l’emergenza, a non perdere di vista i valori autentici ed il rispetto per coloro che riposano in pace.

“Una delle restrizioni più dolorose che siamo stati costretti ad attuare in questo periodo di emergenza epidemiologica è stato il divieto di visita al cimitero”. – spiega Incollingo. “Nella consapevolezza che l’impossibilità di rendere omaggio ai nostri cari defunti rende più duro a tutti questo periodo, l’Amministrazione Comunale ha pensato di colmare, almeno parzialmente, questo vuoto assicurando che nei prossimi giorni saranno accesi dei lumini a tutti i defunti che riposano nel cimitero di Colli e sarà deposta una corona di fiori a nome dell’intera comunità collese”.

Il sindaco inoltre comunica che a breve sarà organizzata una cerimonia di benedizione al cimitero ed alle tombe, trasmessa in diretta streaming su internet. “I nostri cari che non sono più tra di noi pregano ed intercedono per tutti – commenta il primo cittadino – e possiamo essere certi che ben comprendono il sacrificio che stiamo compiendo rinunciando a far visita al cimitero”.