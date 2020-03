Home Molise Coronavirus Molise, il governatore Toma piange durante la diretta 26 marzo, 2020 teleaesse.it Molise, Video

Imperversano le polemiche sul cielo molisano per il governatore Donato Toma. Il presidente della Regione Molise, come è consuetudine, una volta al giorno rende noto ai molisani sulla situazione coronavirus nella ventesima regione. Mentre ringraziava i questori e tutto l’apparato della complessa macchina dell’emergenza è scoppiato in lacrime durante la diretta facebook, per poi concludere a fatica il suo discorso.

