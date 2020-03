Home Politica Il gruppo di minoranza ‘Progetto Chiauci’ offre finanziamento all’Asrem 26 marzo, 2020 teleaesse.it Politica

Continua in Molise la solidarietà a favore dell’Asrem attraverso raccolte fondi spontanee e donazioni dirette.

“Abbiamo appreso delle diverse raccolte fondi a favore dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise destinate a contrastare la forte emergenza sanitaria da COVID-19 – commenta Gianluca Di Lonardo, Capo gruppo di Minoranza al Comune di Chiauci – compresa quella promossa dai sindaci dei Comuni molisani per l’acquisto di materiale sanitario.

Sappiamo dal sindaco che il Comune di Chiauci verserà certamente il proprio contributo attingendo dalla disponibilità di bilancio, ma abbiamo ritenuto doveroso contribuire ulteriormente alla causa con una donazione unitaria in favore di tutti coloro che in questi giorni sono impegnati in prima linea“.

Viste le ordinanze restrittive che, giustamente, limitano la partecipazione ad azioni pratiche ad aggiornamenti telefonici costanti con l’amministrazione – considera Di Lonardo -, con questo piccolo gesto vogliamo dare una mano ai molisani ed alla nostra comunità in questo momento davvero complesso e senza precedenti. I piccoli Comuni come i nostri soffrono quotidianamente l’isolamento, ma è nei momenti difficili che si riscoprono comunità unite e solidali. Per ora restiamo a casa, presto torneremo ad abbracciarci“.

Chiunque volesse contribuire può utilizzare le coordinate bancarie riportate di seguito:

codice IBAN: IT 03B0538703800000000536260

Codice BIC per operazioni dall’estero: BPMOIT22XXX

Indicare nella causale “Emergenza Coronavirus” e specificare: nome, cognome, codice fiscale, contatto mail e/o telefonico del benefattore.