Coronavirus Molise, intervista al dott. Potena: la diocesi di Trivento dona 5000 euro e strumentazione specifica al Caracciolo

La Caritas non ha fatto mancare il suo sostegno all’ospedale di Agnone San Francesco Caracciolo. Arriva infatti l’iniziale contributo economico di cinquemila euro e due apparecchi utili per la diagnosi del coronavirus. Una risposta concreta a chi sosteneva che la Chiesa era sorda alle richieste per combattere il covid 19 anche nelle piccole realtà.

A confermare tutto è Benedetto Potena, medico del Pronto Soccorso di Isernia in appoggio al nosocomio altomolisano. In essere anche i previsti tamponi su alcuni medici ed infermieri, che dopo il periodo di auto quarantena rientrano in servizio. Personale questo che intorno all’11 marzo scorso era stato in contatto – sempre al Caracciolo – col medico di Riccia poi risultato positivo al coronavirus.

Vittorio Labanca

Guarda il Videoservizio