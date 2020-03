Home Abruzzo Asl 1 stabilizza 33 operatori socio sanitari 25 marzo, 2020 teleaesse.it Abruzzo

L’Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha provveduto a deliberare l’assunzione a tempo indeterminato, mediante la procedura di reclutamento speciale (cosiddetta stabilizzazione ex Legge Madia), di n.33 operatori socio sanitari, ctg.Bs .

Si tratta di personale ex dipendente, attualmente non in servizio, il cui reingresso andrà ad incrementare l’organico delle strutture sanitarie aziendali che, in questo difficile momento, sono impegnate a fronteggiare la grave situazione di emergenza provocata dall’epidemia da COVID-19.

L’assunzione di tali unità sanitarie, tra l’altro di provata esperienza, permetterà di potenziare, in particolar modo, i servizi maggiormente coinvolti nella gestione della crisi.

L’Azienda, pur nella grave criticità del momento, avviando e portando a termine la suddetta procedura, ha ritenuto assolutamente doveroso approntare ogni sforzo per cercare, comunque, di fornire una adeguata risposta alle pressanti e contingenti richieste assistenziali del territorio