Protezione Civile di Agnone, impegno incessante a 360° dei volontari coordinati da Petrecca 24 marzo, 2020

Incessante lavoro di Mario Petrecca dei suoi uomini dell’ANC-Protezione Civile di Agnone in questo periodo di crisi dovuto al covid-19. Non solo la gestione del centro Coc (Centro Operativo Comunale) in contrada Croce Sant’Angelo attivato grazie al Commissario Prefettizio, Giuseppina Ferri, ma anche il sevizio “Recod” (Rete Emergenza Coronavirus a Domicilio) destinato agli anziani ed ai diversamente abili che hanno difficoltà nel reperire medicinali o fare le spesa quotidiana. A tutto questo ed anche di più ci pensa Petrecca il cui telefono squilla in continuazione.

Stamani l’impegno è stato sulla tenda pre triage montata dalla Protezione Civile vicino l’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale San Francesco Caracciolo. “Stamani – ci dice il responsabile dell’ANC-PC di Agnone – ci siamo dedicati al rigonfiamento della tenda triage che per le condizioni climatiche avverse si era sgonfiata e poi alla consegna beni di prima necessità e farmaci sul territorio alto molisano“.

“Ma anche sevizi salvavita come quello effettuato la settimana scorsa quando –racconta Petrecca – abbiamo effettuato una staffetta con i colleghi del Nucleo ANC Roma Litorale per portare da Agnone alla Capitale un farmaco salvavita destinato ad una compaesana residente a Roma. Noi siamo uniti nell’aiutare tutti – conclude – ma tutti devono aiutarci ed aiutare loro stessi evitando di uscire per scongiurare contagi“.

Può apparire semplice routine per un’Associazione che fa oramai parte del tessuto sociale di tutto l’Altissimo Molise e non solo, ma se si pensa che Petrecca ed i suoi volontari fanno tutto questo gratuitamente e mettendosi in ferie dai rispettivi lavori, è davvero encomiabile. Un lavoro che proseguirà per tutto il periodo di allerta covid-19 che tutti sperano davvero termini presto.

