Agnone, chiusi al pubblico parchi giochi e cimiteri

La Commissaria di Agnone, Giuseppina Ferri, viceprefetto, che ha il potere di sindaco della cittadina alto molisana, ha dato oggi esecuzione alla direttiva ministeriale emettendo una propria ordinanza in merito alla chiusura al pubblico dei parchi comunali e dei cimiteri.

Così da oggi sono interdetti al pubblico il Parco giochi di Piazza del Popolo (rione Maiella) adiacente Polo Scolastico; il Parco avventura nei pressi dello Chalet Belsito; il Parco giochi nei pressi della Chiesa di San Marco; il Parco giochi a ridosso della pompa di benzina “Esso”; il Parco giochi della Ripa; il Parco giochi dell’Oratorio Francescano e del campetto adiacente, nei pressi della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli; il Dog Park adiacente campo sportivo “Le Civitelle”; la Strada “Panoramica” e ogni altro luogo ricadente nelle caratteristiche di cui all’art. 1 Comma a) dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020″.

Ma non solo la Ferri ha ordinato anche “la chiusura la pubblico dei Cimiteri Comunali (Agnone cento e Villacanale, ndr) consentendo l’accesso solo al personale in servizio della ditta affidataria della gestione degli stessi, alle ditte di Onoranze Funebri esclusivamente per il tempo strettamente necessario per la tumulazione della salme e, a familiari dei defunti, per l’ultimo saluto”. Tutto ciò, sottolinea il Commissario Prefettizio, è “necessario assumere immediatamente per il contrasto e il contenimento, sull’intero territorio del Comune di Agnone, del potenziale diffondersi del virus COVID-19”.

