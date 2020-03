Home Abruzzo Coronavirus, il messaggio del Sindaco Donatelli ai cittadini di Ateleta 21 marzo, 2020 Michele di Franco Abruzzo

Il Sindaco di Ateleta, Giacinto Donatelli, ha voluto inviare un messaggio alla cittadinanza tramite la nostra testata. Nelle parole del primo cittadino si comprende quanto sia delicato il momento che sta attraversando la comunità ateletese e sopratutto il comprensorio altosangrino.

I cittadini devono continuare a essere responsabili limitando gli spostamenti proprio per evitare il propagarsi del contagio, specialmente in comuni come quello di Ateleta dove fortunatamente non vi sono ancora casi. Chi invece, in via precauzionale, si trova in quarantena per essere stato a contatto con persone risultate positive, diamo loro il nostro più totale sostegno ringraziandoli per il grande senso di responsabilità.

Il messaggio del Sindaco potrà essere visto anche sul sito del comune.

Guarda il video