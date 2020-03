Home Abruzzo Coronavirus Abruzzo, sofferenza del lattiero caseario. Marcelli: ” E’ fermo il mercato in Lombardia e negli Stati Uniti” 20 marzo, 2020 teleaesse.it Abruzzo, Video

L’emergenza coronavirus comincia a pesare nell’ambito dell’agroalimentare abruzzese. Abbiamo quindi voluto sentire una delle aziende più importanti del settore in regione come “La Porta dei Parchi” di Anversa degli Abruzzi. Al microfono di TeleAesse il titolare, Nunzio Marcelli, conosciuto nel mondo per aver ideato l’adozione della pecora a distanza.

La sua azienda è stata costretta ad interrompere l’esportazione dei prodotti caseari in Lombardia perché non vi è più la richiesta – ci ha riferito – ed anche per quanto concerne l’importazione all’estero la situazione non è affatto rosea.

Acquistare i prodotti del territorio – se vogliamo davvero bene all’Abruzzo ed il Molise – è l’unica strategia praticabile per tutelare le piccole realtà a chilometro zero, quelle che ci garantiscono la qualità dei pascoli incontaminati e la bontà dei formaggi, a beneficio della nostra salute.

Guarda la videointervista