Coronavirus – Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, appello al mondo di Pasetta Garibaldi 19 marzo, 2020

“Pasetta – Garibaldi” da Barrea, al secolo Tommaso D’Amico, lancia un messaggio mondiale dalle montagne del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Personaggio singolare, autentico, icona delle montagne abruzzesi, è conosciuto ovunque per la straordinaria somiglianza all’eroe dei 2 mondi. Il suo volto è andato in onda sui network di tutti i Paesi del mondo per essere il nipote dell’ultimo luparo d’Abruzzo. A lui hanno dedicato speciali e fiumi d’inchiostro le riviste specializzate del trekking di Europa e degli Stati Uniti

Eccezionale conoscitore di tutte le vette abruzzesi e molisane. Ha raggiunto persino il campo base del k2 in Pakistan. Si è presentato davanti alla telecamera vestito con la sua uniforme ufficiale, come appare nelle tappe del giro d’Italia ed in tutte le manifestazioni ufficiali. Attraverso TeleAesse pronuncia il suo breve discorso per incitare tutti a rispettare le regole dettate dal governo.

