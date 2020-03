Coronavirus Abruzzo – Castel di Sangro, dal 118 parla il dottor Ferdinando Carmosino: “Stet’v alla casa’

Ex presidente dell’Ordine dei Medici d’Isernia, già sindaco di Rionero Sannitico, Ferdinando Carmosino è uno stimato medico in servizio presso l’unità 118 di Castel di Sangro e Pescasseroli. Stamane l’illustre molisano ha pubblicato questo video sul social, anche per argomentare sulle recenti accuse provenienti da un membro dell’Istituto Superiore di Sanità, sulle eventuali indagini che si dovrebbero accertare tra i medici che hanno contratto il covid 19.

Guarda il Video