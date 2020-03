Coronavirus Abruzzo – Castel di Sangro, Luciana Ettorre: “Sono vicino alle fasce deboli”

Riceviamo e pubblichiamo da parte dell’Assessore al comune di Castel di Sangro Luciana Ettorre.

“L’assessorato alle politiche sociali del comune di Castel di Sangro e’particolarmente vicino alla cittadinanza tutta. Comunica che ha intrapreso una fitta collaborazione con il locale C.O.C. al fine di assicurare assistenza ai nuclei familiari bisognosi.

In particolare, ha messo in campo quelle azioni necessarie a risolvere situazioni di disagio delle fasce deboli. In questo momento storico del nostro paese e del mondo intero, ognuno di noi e’ chiamato a svolgere un ruolo particolarmente importante, rispettando le regole vigenti, ormai ben note ed assumendo l’atteggiamento necessario per scongiurare i contagi dal “corona virus”.

Un fervido ringraziamento a tutti gli operatori che sono impegnati per garantire i servizi afferenti l’attuale situazione. il segretariato sociale del comune e’a completa disposizione di quanti avessero bisogno di aiuto. Un abbraccio virtuale a tutti i concittadini, “restiamo a casa, andra’ tutto bene”.

Info e contatti 3471244659 dal lunedi al venerdi 9 -14; martedi e giovedi dalle 15 alle 18.