Coronavirus, Isernia e provincia paradiso incontaminato. Sindaco D’Apollonio: “Non bisogna mollare”

Il sindaco Giacomo D’Apollonio conforta i cittadini d’Isernia con il dato ormai noto su tutta la stampa nazionale: la cittadina pentra e la sua provincia detengono il primato di non aver contagiati da covid 19. Un dato rassicurante, ma tuttavia il primo cittadino richiama gli isernini ad una maggiore attenzione.

Nel video – diffuso attraverso l’ufficio stampa del Comune – annuncia nuove misure per scongiurare il contagio. Fra queste l’inibizione della zona “Le piane” nella quale gli sportivi, e non solo, la frequentano sempre per svolgere allenamenti, corse ed altre attività all’aperto.

Guarda il Video