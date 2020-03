Coronavirus, Progetto Comune: “Chiediamo provvedimenti forti per Castel di Sangro”

“In queste giornate complicate, tutti devono essere consapevoli della serietà della situazione. Ci sembra che la nostra comunità, salvo casi eccezionali, abbia raggiunto un grado di consapevolezza molto elevato. Un ringraziamento va a tutti coloro che con grande rigore stanno mantenendo l’impegno di restare a casa, per rendere efficaci le misure di contenimento. Un pensiero e un ringraziamento ancora maggiore vanno a tutti coloro che a casa non possono restare, e che continuano a lavorare, sopportando anche qualche rischio per la propria salute, per tenere in piedi questo Paese e assicurare anche alla nostra comunità l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e i servizi essenziali: grazie di cuore a tutti voi.

La nostra comunità sta soffrendo moltissimo, come tutto il Paese. Le istituzioni stanno mettendo a punto misure di sostegno per l’economia. In queste ore, attraverso i contatti a nostra disposizione, stiamo chiedendo al Governo e alla Regione di ampliare il ventaglio e l’efficacia dei provvedimenti da assumere. Per quanto riguarda più direttamente la Città, la nostra economia è molto legata all’andamento dei flussi turistici e quindi rischi di essere davvero penalizzata da questa emergenza. Per questo ci vogliono provvedimenti molto forti e per questo chiederemo al Consiglio Comunale di approvare misure aggiuntive per favorire la tenuta e la ripartenza della nostra economia.

Come avrete letto, c’è un forte bisogno di donazioni di sangue. Chiunque ne abbia la possibilità, compia questo gesto di sensibilità, contattando le associazioni locali che organizzano la raccolta. Nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di effettuare donazioni presso l’Ospedale di Castel di Sangro. Siamo certi che la Città risponderà alla grande.

Infine, la sanità abruzzese sta vivendo un momento di grande pressione. Tutti noi possiamo fare un gesto concreto, con una donazione economica in favore del nostro sistema sanitario regionale, che sta rapidamente riorganizzando le proprie strutture per prepararsi ad un possibile stato di emergenza. Ci sarà il tempo per ragionare su un nuovo modello sanitario e su quanto abbiano fatto male i tagli degli ultimi anni.

Ma questo è il momento dell’emergenza e della solidarietà. Per chi ne abbia la possibilità, questo è l’Iban messo a disposizione dalla Regione Abruzzo: IT 48 V 05387 12917 000000040300, intestato a “Regione Abruzzo – Giunta regionale” (causale del bonifico: erogazione liberale emergenza Coronavirus).

Ce la faremo. Uniti, ne verremo fuori”.

Alfredo Fioritto

Daniele Marinelli

Diego Carnevale