Gli auguri di Petrecca (Protezione civile Agnone) a Guido Bertolaso

Una vera amicizia quella fra il responsabile della Protezione Civile di Agnone, Mario Petrecca e Guido Berolaso che vide proprio nella passata estate la presenza del medico ex responsabile della protezione Civile Nazionale giungere per la seconda volta ad Agnone.

E qualche ora fa il messaggio di Petrecca all’amico dopo aver appreso dell’incarico conferito dal Presidente della Regione Lombardia a Bertolaso. “Una grande decisione presa da un grande uomo. Con stima e gratitudine. I volontari della Anc PC di Agnone.Cav. Uff. Mario Petrecca”.

Questo il testo del messaggio inviato da Agnone a Bertolaso. Il governatore lombardo Attilio Fontana per affrontare l’emergenza coronavirus ha chiesto al medico di affiancarlo come “consulente personale” per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti ‘Covid’ presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello.

Fontana lo ha ringraziatoper aver accettato l’incarico dietro il compenso simbolico pari ad un euro.”E’ lotta epocale e non potevo dire di no” ha commentato Bertolaso. Ora gli auguri anche da Agnone che il nuovo “dirigente lombardo” sicuramente porta nel cuore.

