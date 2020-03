Home Abruzzo Civitella Alfedena, chiusa la Camosciara: ordinanza congiunta con il Pnalm 14 marzo, 2020 teleaesse.it Abruzzo

Il direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone e il sindaco di Civitella Alfedena, Giancarlo Massimi, emettono un’ordinanza per chiudere al traffico la “Camosciara”.

“Si potrà a vivere la montagna e la natura come luogo di vacanza e villeggiatura, quando si sarà superata questa fase emergenziale, non in questo momento che si devono rispettare le misure di contenimento del contagio“. Questo il messaggio contenuto nel provvedimento per uno dei luoghi più frequentati del Parco, rivolto soprattutto alle persone e proprietari di seconde case che in queste ore vorrebbero tornare tra i monti dell’Alto Sangro per trascorrere lontano dalle città queste giornate drammatiche.

In questo momento c’è bisogno di responsabilità e bisogna evitare di mettere sotto pressione il sistema sanitario. I maggiori controlli, messi in campo dalle forze dell’ordine in queste ore, servono soprattutto a questo, a evitare gli spostamenti non indispensabili e inutili, cercando di non mettere in difficoltà tutti gli operatori in divisa che stanno lavorando per la sicurezza di tutti.

L’emergenza sanitaria ha stravolto la quotidianità, ma ci farà vivere con più entusiasmo il turismo del Parco e della montagna, che sono sempre qui e vi aspettano quanto tutto sarà passato.